Festival Premio Lussu, l’omaggio a Pertini 

Il percorso di anteprime della XII edizione del Festival Premio Emilio Lussu prosegue con un appuntamento dedicato a Sandro Pertini, una delle figure più amate e simboliche della storia repubblicana italiana.

Appuntamento domani alle 18, negli spazi della Fondazione Enrico Berlinguer in via Emilia 39 a Cagliari, con l’associazione L’Alambicco per la presentazione del volume “Sandro Pertini. Una certa idea di socialismo” (Solferino, 2025), seguita dalla proiezione del documentario “Mi mancherai. Ricordo di Sandro Pertini” di Vittorio Giacci.

Durante l’incontro, il senatore Antonello Cabras dialogherà con l’autore Stefano Caretti, vicepresidente della Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”. L’incontro, fanno sapere gli organizzatori, intende rileggere il profilo umano, politico e morale del Presidente della Repubblica che più di ogni altro seppe incarnare, nell’immaginario collettivo, un’idea autentica di vicinanza al Paese e ai suoi cittadini. A quarant’anni dalla conclusione del suo settennato al Quirinale, il libro restituisce la figura di Pertini attraverso le sue parole, intrecciando dimensione pubblica e privata in un racconto che attraversa tutto il Novecento italiano.

Accanto al libro, la proiezione del documentario “Mi mancherai. Ricordo di Sandro Pertini” offrirà al pubblico un ulteriore sguardo sulla figura del Presidente ligure, restituendone il profilo umano e politico attraverso immagini, testimonianze e materiali che ne confermano ancora oggi la straordinaria attualità morale. L’appuntamento di domani conferma la vocazione del Festival Premio Emilio Lussu a costruire occasioni di riflessione che intrecciano storia, memoria e impegno civile, riportando al centro figure e pensieri capaci di interrogare il presente.

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