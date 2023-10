Festival Liquida: stasera a Cagliari  Alessandro Lanza 

Di transizione energetica si parla da tempo, ma gli evidenti cambiamenti climatici causati dall’inquinamento e la situazione geopolitica internazionale hanno fatto comprendere che bisogna intervenire in tempi rapidi per ridurre le emissioni di anidride carbonica e per trovare soluzioni che liberino Paesi come il nostro dalla dipendenza energetica. Alessandro Lanza, direttore della Fondazione Eni Enrico Mattei, affronta questi argomenti, concentrandosi in particolare sull’idrogeno, nel saggio “Energia arcobaleno”. Il futuro è dell’idrogeno?” edito da il Mulino. L’autore presenterà il libro a Cagliari stasera alle 18 alla Fondazione Siotto di via Dei Genovesi a Cagliari.

Con Alessandro Lanza converserà Emanuela Gatteschi, amministratrice delegata di Gaxa, società del gruppo Edison, e sarà moderato da Giuseppe Centore. L’evento, in appendice al Festival Liquida, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Siotto e la libreria Mieleamaro di Cagliari.

Alessandro Lanza è anche docente di Energy and Environmental Policy all’Università Luiss Guido Carli di Roma e alla Luiss Business School. È stato chief economist dell’Eni, amministratore delegato di Eni Corporate University e Principal Administrator dell’International Energy Agency (Energy and Environment Division).

