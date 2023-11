Festival letterario per ragazzi dedicato al futuro della terra 

I cambiamenti climatici e il futuro della terra. Sono i temi del primo festival letterario per ragazzi, ideato dal circolo di lettura Dolia in collaborazione con il Comune e l’istituto comprensivo, che impegnerà per tre giorni 320 alunni delle scuole elementari e medie. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del circolo - dice il dirigente scolastico Paolo Porcu - l’ambiente è un tema centrale, dal 2013 mandiamo avanti il progetto “La scuola nel bosco” con attività didattiche che si svolgono nell’oasi di Monte Arrubiu a Soleminis». Nella giornata inaugurale i ragazzi hanno incontrato l’assessore all’Ambiente Marco Porcu che ha risposto alle domande su cambiamenti climatici, energie rinnovabili e tutela del territorio. La giornata è proseguita con i laboratori di musica e lettura curati da Michela Pitzianti e Marina Floris.

Oggi si parlerà ancora di clima attraverso i videogiochi con Laura Laccu e Anna Sanna. Spazio anche al disegno con la supervisione di Franco Serra. Alle 11, l’incontro con Giovanni Paulis dell’Oasi Wwf di Monte Arcosu. «È importantissimo mettere a confronto i ragazzi con le istituzioni e i tutori dell’ambiente sui cambiamenti climatici in modo che acquisiscano più consapevolezza - commenta la presidente del circolo Dolia Emanuela Carboni - il futuro del Pianeta è nelle loro mani». Domani si chiude con i laboratori di arte, lettura creativa e disegno curati da Francesco Picciau, Gigi Erriu, Pina Marcia, Maria Bonaria Zandara e Nicoletta Massa.

