Festival Itacà: degustazioni, sport e musica 

Prosegue anche oggi Itacà, il festival del turismo responsabile organizzato dall’associazione turistica quartese.

Dopo il debutto di ieri con le mostre a Casa Su Idanu che ha ospitato anche il ricettario delle janas e le dimostrazioni dell’arte del falegname, e la festa della musica a Casa Olla, questa mattina si va al Poetto alle 10 per la partita del basket in carrozzina.Nel pomeriggio invece ci si sposta a Sa dom’e Farra: dalle 15 corso e degustazione con “sa druccera” Anna Maria Sarritzu e dalle 19 Mastros, laboratori artigianali. All’ex Convento è possibile ammirare la mostra di radio d’epoca di Ampelio Melini che resterà aperta fino a domenica 30.Ricco programma anche domani: Alle 17 al Nuraghe Diana esibizioni con il falconiere e in serata sempre un concerto di violino. Di mattina invece, dalle 10 alle 13, la festa è in centro con il bike tour per la città dell’associazione Seguimi Asd tra piazza Santa Maria, l’ex convento, Sa dom’e Farra e così via.

