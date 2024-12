Festival Istoria con gli artisti Amore e Magnani 

Continuano ad Arborea gli appuntamenti del Festival “Istòria”, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Domani sono in programma ben tre eventi: alle 10 al Muba l’incontro dibattito “Arborea e la pittura: Antonio Amore” con Maurizio Amore, figlio dell’artista, esperto e critico d’arte, e il giornalista dell’Unione Sarda Roberto Ripa. L'evento sarà l'occasione per ricordare l’importante opera di Antonio Amore, originario di Catania (1918) e spentosi a Oristano nel 2009. Dai primi lavori nei campi di concentramento inglesi in Africa ai successi romani e all’intenso lavoro svolto nell’Isola. Alle 16.30 “Arborea e la pittura: Alberto e Giuseppe Magnani”, a cura dell’associazione dei volontari della biblioteca comunale, con la presenza di Alba Donata Magnani. Chiude la lunga giornata la recita teatrale “Acqua”, curata dal Gruppo culturale “Lettura che passione”.

Gli ingressi agli eventi sono liberi e gratuiti. ( s.p. )

