Il 3 e 4 agosto in piazza Eleonora spazio alla terza edizione del Festival internazionale del Folklore. «La città accoglierà i colori, le musiche, i canti e i balli di mezza Europa - osserva il sindaco Massimiliano Sanna - Arriviamo al terzo appuntamento con l’orgoglio di proporre un rassegna di altissimo valore».

Domenica 3 agosto la rassegna si aprirà con le esibizioni di Ensemble of folk dance and songs Skopje (Macedonia), Ensemble organina (Slovacchia), Folk dance group Szczecinianie (Polonia), associazione Città di Quartu 1928 e Gruppo folk Città di Oristano. Il giorno dopo invece Su Cunzertu antigu con Myriam Costeri, Martina Moi, Melissa Raffo, Eleonora Porcu, Melania Monni, Vanessa Denanni, Totore Chessa, Bruno e Asael Camedda, Erich Unter, Ignazio Cadeddu, Alessandro Melis, Luca Schirru, Matteo Cucca e il Fantafolk di Andrea Pisu e Vanni Masala (che cura la direzione artistica). «Saranno due giorni di spettacolo, di promozione turistica e di confronto tra culture, ma soprattutto una bella occasione per animare la città», commenta l’assessore alla Cultura, Gigi Mureddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA