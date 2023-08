Festival folk in attesa del Redentore 

Una serie di appuntamenti farà da contorno alla 123esima festa del Redentore. Il 18 agosto, dalle 20 in piazza Sardegna, si terrà il Festival del folclore con gruppi di Argentina, Perù, Bolivia, Georgia, “Gli amici del folklore” di Nuoro e San Giorgio di Usini. Si esibiranno alle 21 in piazza Vittorio Emanuele. Il 20 agosto alle 11 nella Camera di commercio la premiazione delle Rondini d’oro. Il 22 alle 21.30 al centro polifunzionale di via Roma serata di poesia estemporanea logudorese, organizzata dall’associazione Poetas improvvisadores. Due giorni dopo, stessi luogo e ora, l’associazione Etnika propone spettacoli, canti, chitarra e balli sardi. Dal 23 al 31 si svolgerà la 35esima edizione del Festival internazionale Nuoro jazz, organizzato dall’Ente musicale. Per gli appassionati di sport dal 23 al 27 agosto c’è il sesto torneo internazionale “Città del Redentore” a cura dell’Handball athletic club. L’evento “Canti e melodie delle quattro province” a cura dell’associazione “I cantori di via Majore” sarà il 25 agosto ore 20.30 a Tanca Manna. (g. pit.)

