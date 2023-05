Festival Éntula con Fois, Da Ponte e Annicchiarico 

Éntula torna a Sassari con tre eventi che si terranno stasera, domani e giovedì con protagoniste le scrittrici Laura Fois e Mavie Da Ponte e lo scrittore Eugenio Annicchiarico.

Il primo dei tre appuntamenti è dedicato al romanzo “Come la noce nel cuscino” (Arkadia), opera che segna l’esordio in narrativa – dopo il saggio “L’Eta. La storia, il terrore, la resa” – della giornalista e consulente di comunicazione Laura Fois. Con l’autrice, ospite della biblioteca comunale, alle 18,dialogherà Vittoria Soddu. Il Padiglione Tavolara sarà testimone della prima presentazione in terra sarda dell’esordiente Mavie Da Ponte, che con “Fine di un matrimonio”, Marsilio. L’autrice, dopo studi linguistici e un dottorato in letteratura francese contemporanea, oggi si dedica alla scrittura. Con Da Ponte, a partire dalle 18, converserà Lalla Careddu.

Il terzo appuntamento, sempre al Tavolara alle 18, vedrà protagonisti Eugenio Annicchiarico e il suo nuovo romanzo “Falso ricordo” (Rossini). L’autore, manager pubblico che si occupa per professione di inclusione sociale e di politiche attive per il lavoro, è un membro del collettivo Elias Mandreu. Con Annicchiarico dialogheranno Marcella Brianda e Francesca Arcadu. Interverranno Luigi Vedele e il collettivo Clip.

RIPRODUZIONE RISERVATA