Festival e autori dell’Isola oggi protagonisti 

Oggi sono in programma diversi momenti che vedranno gli autori, gli editori e i festival isolani in prima fila al Lingotto, a cominciare dal focus sui festival letterari in collaborazione con Éntula, Cagliari Festival Scienza, Florinas in giallo, SetteSere SettePiazze Sette Libri, con Francesca Casula, Simonetta Castia, Emiliano Longobardi, Giacomo Mameli e Davide Peddis.

La giornalista de L’Unione Sarda e scrittrice Maria Francesca Chiappe è protagonista dell’appuntamento “Donne in giallo” con le autrici Eleonora Carta e Sarah Savioli. Ancora: “Gladiatores: combattimenti rituali nella Sardegna nuragica” (Nor) con l’autore Alessandro Atzeni, Andrea Garau e Walter Siccardi; “The Nuraghes and the Pleiades” (Condaghes) di Augusto Mulas, con Gabriella Berardi e Alberto Vecchiato; “Controluce” (Condaghes) con l’autrice Claudia Aloisi ed Eleonora Carta; “L’infinito in un istante” (Max88) di e con Emiliano Deiana; “Eva e Petra (Domus de Janas) con Gianni Loy, Banne Sio e Francesco Del Casino e infine “Schwa: una soluzione senza problema” (Ediuni) di Yasmina Pani.

Attesa per Marcello Fois e Gavino Murgia che chiuderanno la presenza della Sardegna alla trentacinquesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Sempre stasera alla Sala Bianca è prevista la presentazione de "L'infinito non finire” opera di Marcello Fois ( Einaudi). Gli scritti di Fois saranno accompagnati dalla performance di Gavino Murgia che con sax, launeddas e il suo basso vocale andranno ad amplificare un’atmosfera di sonorità identitarie.

