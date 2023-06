Festival Dromos, per i residenti sconto su biglietti per i concerti 

Festival Dromos, sconto per i residenti per i concerti di Oristano, Cabras e Fordongianus. Organizzatori al lavoro per la venticinquesima edizione, in programma dal 28 luglio al 14 agosto, e ora lanciano una novità: la promozione di uno sconto speciale per i residenti dei tre Comuni, che potranno usufruire di una riduzione vicina al cinquanta per cento sul prezzo per l'ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri. Un'iniziativa voluta dal direttore artistico Salvatore Corona, che spiega come «per Dromos sia sempre stato importante dare valore ai luoghi e alle comunità che lo ospitano. Un biglietto con una tariffa agevolata per i residenti è una buona pratica».

