Festival DiVerso, il via con la musica  

Al via la rassegna giunta alla settima edizione, dedicata al Festival DiVerso: apertura con il concerto sinfonico dell’orchestra Shardana diretta da Raimondo Mameli e realizzata con la collaborazione dell’assessorato comunale della Cultura e Spettacolo e alla partecipazione di numerose associazioni e con la partecipazione del maestro Bruno Canino.

Appuntamento oggi alle 20 nella chiesa di Sant’Agostino in via Baylle. Con la rassegna organizzata da la Casa Rosa, l’associazione devolve una parte del ricavato a sostegno dell'iniziativa “Un euro per una matita” che il movimento dei focolari insieme a Link- legami di fraternità e Azione Famiglie Nuove sta portando avanti. Il programma musicale, affidato all’orchestra da camera “Shardana”, prevede il concerto per due violini e archi, quello delle soliste Germana Porcu e della giovanissima allieva lettone Paulina Bartula, e il concerto per violino e orchestra di Mozart. Nella seconda parte, l’orchestra accompagnerà Bruno Canino nell’esecuzione del c concerto i n re maggiore di Haydn, per poi concludere con una sinfonia di Mozart.

La r assegna proseguirà con un ciclo di eventi programmati ad agosto e fine settembre nel piazzale Lazzaretto nel Borgo Sant’Elia e a La Vetreria di Pirri, e un appuntamento dedicato alle scuole a metà ottobre nel seminario a rcivescovile m inore di Cagliari. Ci sarà la partecipazione di numerose associazioni che hanno condiviso il progetto, portando avanti azioni di sensibilizzazione dedicate alle diversità e di prevenzione sulle problematiche di salute. S aranno presenti numerosi scrittori che hanno trattato le tematiche principali del Festival tra i quali la scrittrice Sandra Ivette Miranda.

