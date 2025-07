Festival di Villasimius, il caldo abbraccio del pubblico 

Un’affascinante chiacchierata tra Fabrizio Gifuni, Francesca Comencini e Francesca Serafini, sabato sera nella piazzetta del porto, ha aperto la settima edizione del Festival della Marina di Villasimius (di cui il Gruppo L’Unione Sarda è media partner) davanti a un pubblico numerosissimo.

È stata l’occasione per raccontare del film “Prima la vita, il tempo che ci vuole”, la storia del rapporto tra un padre e una figlia, tra Luigi Comencini, uno dei grandi registi della storia del cinema italiano, e Francesca Comencini, appunto, che ha seguito le orme paterne (così come le sue sorelle) e ha girato questa sorta di autobiografia struggente e piena d’amore.

Gifuni, il protagonista insieme con Romana Maggiora Vergano, descrive questo lavoro con trasporto e affetto. «Lo abbiamo detto tante volte durante le presentazioni – a Venezia, alle candidature ai David, ai Nastri d’argento, a New York – è stata un’esperienza abbastanza rara per il clima stupendo che si è creato sul set, durante le riprese ci hanno accompagnato tanto amore e sintonia. E poi, quando lo abbiamo visto per la prima volta, in una proiezione privata, è stato il primo dei tanti momenti di commozione. Perché è una storia che fa bene al cuore».

Dopo il recital di ieri di Nicola La Gioia, il Festival ideato e fondato da Luigi Ferrara, con la direzione artistica della sceneggiatrice e scrittrice Francesca Serafini, prosegue sabato prossimo (ore 21.30) con altri tre ospiti d’eccezione: Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA