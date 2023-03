Festival di Gavoi: pausa di riflessione  

Per ora sembra un arrivederci. La speranza è che dopo 19 anni e 17 edizioni (una saltò per via dell’emergenza Covid) il festival letterario L’Isola delle Storie abbia necessità realmente di un periodo di riflessione che gli permetta di tornare più vigoroso e attrattivo che mai. Certo è che il comunicato rilasciato attraverso la pagina Facebook dell’associazione culturale è stato ad alta deflagrazione per il mondo della letteratura non solo regionale. «L’associazione culturale L’Isola delle Storie comunica che la prossima edizione del festival letterario si terrà a Gavoi dal 4 al 7 Luglio 2024», dicono le prime righe. Niente autori e presentazioni di libri, quindi, nell’estate del 2023.

Per ora sembra un arrivederci. La speranza è che dopo 19 anni e 17 edizioni (una saltò per via dell’emergenza Covid) il festival letterario L’Isola delle Storie abbia necessità realmente di un periodo di riflessione che gli permetta di tornare più vigoroso e attrattivo che mai. Certo è che il comunicato rilasciato attraverso la pagina Facebook dell’associazione culturale è stato ad alta deflagrazione per il mondo della letteratura non solo regionale. «L’associazione culturale L’Isola delle Storie comunica che la prossima edizione del festival letterario si terrà a Gavoi dal 4 al 7 Luglio 2024», dicono le prime righe. Niente autori e presentazioni di libri, quindi, nell’estate del 2023.

Il comunicato

«Per quest’anno l’associazione continua l’attività di promozione alla lettura attraverso i laboratori e le mostre di illustrazione con le scuole del territorio, già programmati a partire dal mese di marzo», si legge nel post pubblicato ieri pomeriggio. «Il Festival godrà di un anno sabbatico, un arco di tempo prezioso e necessario per l’associazione che desidera ritrovare energie, nuovi stimoli e una rinnovata vitalità».

Il direttore artistico Fois

Ed è su questo ultimo punto che è stato chiamato a un chiarimento lo storico direttore artistico, lo scrittore nuorese Marcello Fois che però contattato al telefono gentilmente ha preferito attenersi alle parole del comunicato ufficiale «chiaro ed esaustivo» tanto da «non dover aggiungere altro».

Nessuno scontro politico

Maria Giovanna Serusi del direttivo gavoese specifica: «Come abbiamo riportato nel comunicato, la nostra è una pausa voluta, per riprendere con slancio il prossimo anno. Nessuna polemica politica legata all’assenza di finanziamenti. Ma bensì, una scelta ponderata da tempo, di cui avevamo reso partecipe l’amministrazione. Comprendiamo il dispiacere dei tanti per l’anno corrente, ma vogliamo avvicinarvi con gioia ai mesi che verranno di cui abbiamo già comunicato le date. Lo scorso 15 febbraio - aggiunge Serusi - non abbiamo volutamente partecipato al bando dell’assessorato regionale alla cultura. Siamo già al lavoro per apportare miglioramenti e novità. Questi mesi saranno l’occasione per ritrovarci e ragionare su come operare nel 2024. Ringraziamo l’amministrazione e tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto in un’azione sinergica. Il volontariato è uno degli elementi cardine che non è mai mancato».

Finale

Riguardo alla necessità di ritrovare energie, stimoli e vitalità, l’associazione L’Isole delle Storie conclude sottolineando che «queste componenti sono indispensabili per portare avanti un progetto culturale di ampio respiro come il festival letterario, sorretto in tutti questi anni dal volontariato dei soci, che nel tempo hanno creato un evento e un modello organizzativo imponente, che richiede continuo impegno, immensa dedizione ed enormi responsabilità». Infine: «A tutti l’augurio di rivederci presto a Gavoi in salute, compagnia e allegria».

Il sindaco Lai

«Abbiamo sempre lavorato in sinergia - interviene sul tema il sindaco Salvatore Lai - siamo rimasti dispiaciuti quando i ragazzi ci hanno comunicato l’intenzione di fermarsi per quest’anno, ma abbiamo comunque compreso le loro ragioni. Dall’altro lato, siamo felicissimi di offrire tutto il nostro sostegno a 360 gradi per la prossima stagione. Il direttivo e i volontari potranno sempre contare sull’amministrazione comunale». Lai, aggiunge: «Siamo orgogliosi del lavoro finora svolto. Sapere che un paese di 2500 abitanti sia salito alla ribalta delle cronache nazionali con una manifestazione di rilievo come questa ci riempie di orgoglio. Una manifestazione sentita non solo da noi gavoesi ma da tutta la Sardegna. Le istituzioni regionali l’hanno sempre sostenuta, dimostrando maturità politica perché la bella cultura non ha colori». E infine dal primo cittadino buone notizie per i mesi che verranno: «Gavoi sarà protagonista di iniziative culturali di rilievo, in cui il sistema paese con le sue associazioni sarà protagonista. Dalla primavera partiremo mettendo il mostra il paese e i suoi scorci. Restate sintonizzati, vi aspettiamo a braccia aperte».

