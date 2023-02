Festival di Berlino, parla il presidente Zelensky 

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky apparirà in video oggi al Festival del Cinema di Berlino. «È un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa sera sera all'apertura del nostro Festival», affermano i direttori della Berlinale Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian. Dopo un'introduzione sul palco del regista e attore Sean Penn che porta fuori concorso “Superpower” a lui dedicato, ci sarà uno streaming video in diretta con Zelensky.

Dal punto di vista artistico, si tratta di un’edizione con 6 registe in corsa sui 19 film in concorso. Per l'Italia, “Disco Boy”, opera di esilio e redenzione, di Giacomo Abbruzzese. Ecco in sintesi gli altri 18 film in gara.

“20.000 especies...”

Di Estibaliz Urresola Solaguren. La storia di Lucía, una bambina di 6 anni, nata in un corpo maschile e che tutti chiamano Aitor.

“Ingeborg Bachmann”