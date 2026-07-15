Festival dell’oralità, mostra sulla lotta alla malaria 

Aritzo ospiterà il 25 luglio “La terza navigazione”, ricco percorso culturale che propone dalla mostra sulla storica campagna antimalarica al libro di fiabe sarde di Rosanna Copez, allo spettacolo di InsulaeLab con Flavio Soriga e Gianluca Pischedda. Una giornata dedicata alle storie, alla memoria e alle voci della Sardegna. “La terza navigazione – Festival dell’oralità” è un evento poliedrico che offrirà ai visitatori e alla comunità un viaggio nell’identità e nel passato dell’Isola.

Il via alle 10, nella sala consiliare del Comune, con l’apertura della mostra “Wolf Suschitzky & The Sardinian Project” sulla campagna antimalarica del 1948 e 1950. Un’esposizione di straordinario valore storico e documentario che racconta, attraverso gli occhi del grande fotografo austriaco, gli anni cruciali della lotta alla malaria che ha cambiato il destino antropologico e sociale dell’Isola. Alle 18, la casa Devilla ospiterà la presentazione del libro “Fiabe sarde” di Rosanna Copez alla presenza dell’autrice, che guiderà il pubblico alla riscoperta del patrimonio immateriale e magico della tradizione orale. Alle 19 a casa Devilla lo spettacolo “La storia siamo noi – Voci, suoni e appunti di Sardegna”, con lo scrittore Flavio Soriga e il musicista Gianluca Pischedda.

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