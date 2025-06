Festival delle bellezze nel Nord Sardegna Ecco l’ottava edizione 

Dall'aeroporto di Alghero (il via il 21 giugno) alla chiesa di Santa Teresa di Calcutta a San Teodoro. Passando per Stintino, il sito megalitico di Baranta (Olmedo) e Santa Lucia ad Arzachena. E ancora tante tappe per un totale di 15 Comuni e una ventina di luoghi dove la musica «farà da colonna sonora alle bellezze archeologiche e paesaggistiche» come ha spiegato Vincenzo Cossu, ideatore del Festival delle Bellezze, arrivato alla VIII edizione. Da giugno a fine dicembre, ma calcolando le anteprime il festival copre nove mesi.

Gli artisti sono prevalentemente sardi proprio perché in grado di capire l’identità dei luoghi; è un'eccezione ma mica tanto il concerto del 26 settembre a Nughedu San Nicolò, perché Alberto Napo Napolitano è genovese, ma è probabilmente il migliore interprete dell'opera di Fabrizio De André, escluso naturalmente il figlio Cristiano.Tra gli ospiti da segnalare il Coro femminile Eufonia di Gavoi all'Imbarcadero di Valledoria (20 luglio), il virtuoso dell’armonica Moses Concas al nuraghe Santu Antine di Torralba (26 luglio) e il cantautore Beppe Dettori in data e luogo ancora da definire. Tra le presenze più ricorrenti quella delle due formazioni dirette dal Maestro Cossu: l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari che il 21 giugno apriranno il festival all'aeroporto di Alghero in occasione della Giornata della Musica. (g. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA