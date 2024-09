Festival dell’Aerospazio a Olbia Perché il futuro è già qui tra noi 

Il mondo aerospaziale più vicino che mai. Ad Olbia è tutto pronto per accogliere la 3 giorni di momenti divulgativi e interattivi, tavole rotonde, space economy, racchiusi nella ricca, seconda edizione del Festival dell’Aerospazio, in programma dal 26 al 28 settembre al Museo Archeologico. Presentato nell’Aula Magna di UniOlbia, l’evento punta ad essere momento di condivisione di opportunità e di confronto chiaro e accessibile a tutti su un settore strategico anche per l’Isola, protagonista con il suo Distretto aerospaziale. Il Festival, ideato da una realtà olbiese, la Astec ( AeroSpace Technology Education Center) è a carattere regionale e dalla prima edizione si è imposto all’attenzione delle principali agenzie spaziali italiane, presenti anche quest’anno. «Grazie all’impegno di Comune di Olbia, Cipnes Gallura e Consorzio UniOlbia, avremo un evento aperto a tutti e gratuito», ha affermato Marilisa Pischedda, presidente di Astec.

L’obiettivo

«Grande risalto sarà dato al trasferimento tecnologico che ci fa capire come lo spazio vada ad influire negli altri settori della vita quotidiana mentre una grande novità è rappresentata dall’area espositiva aziendale; l’obiettivo del Festival è quello di far comprendere che l’aerospazio è un settore fiorente per la città e per l’Isola». Gli studenti, dai più piccoli agli universitari, protagonisti della tre giorni; a loro saranno dedicati molteplici laboratori didattici. «Abbiamo riconfermato il Festival con convinzione», ha detto la vicesindaca del Comune di Olbia, Sabrina Serra, «anche perché coinvolge tanti soggetti e i più giovani in particolare che potranno conoscere ed appassionarsi al settore sviluppando carriere future».

Il protagonista

Ospite d’onore, l’astronauta Walter Villadei, nel gennaio di quest’anno protagonista, come pilota della Ax-3, della terza missione privata diretta verso la stazione spaziale internazionale (ISS) organizzata da Axiom Space. «Come Consorzio UniOlbia siamo lieti di dare un contributo a questi progetti che contribuiscono a far conoscere le opportunità del settore aerospaziale», ha affermato Guido Piga, responsabile Comunicazione, studi e ricerca e social-web manager UniOlbia. «In Sardegna si trovano 51 delle 5 mila imprese in Italia, tra cui Leonardo, con una sua controllata, e Avio; UniOlbia, dal canto suo, è impegnata non solo a sostenere gli Atenei sardi ma anche ad occuparsi di ricerca e innovazione». Innescare un necessario ed opportuno percorso di metamorfosi della nostra classe imprenditoriale, l’auspicio di Giampaolo Saba, responsabile Divisione supporto alle imprese e per lo sviluppo territoriale del Cipnes Gallura. «Il settore aerospaziale è molto più prossimo a noi di quanto si possa immaginare. Ci impegneremo a proseguire in tutta una serie di iniziative per far si che le nostre imprese possano intraprendere nuovi modelli di sviluppo economico e imprenditoriale». Tra i momenti più attesi la presentazione del progetto HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di Areus, legato alla sicurezza e al soccorso aereo.

RIPRODUZIONE RISERVATA