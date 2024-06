Festival della vernaccia tra musica e incontri 

Oggi Baratili San Pietro ospita il primo Festival della vernaccia organizzato dal Comune.

Alle 17.30 nell’ex Cantina Madau il convegno “Da sa terra a sa Tassa: la Vernaccia dalla terra al bicchiere”; alle 19 l'inaugurazione di un murale realizzato dall'artista Nicholas Bembo. Pochi minuti dopo via Roma si trasformerà in un mercato all'aperto con degustazioni di prodotti locali, il concerto itinerante della Peter’s day street band, e lo showcooking curato dalla chef Alessandra Noi e dalla giornalista Giulia Salis. La giornata proseguirà alle 21.30 con il concerto dei FantaFolk in piazza dei Balli.

«Il Festival - sottolinea il sindaco, Alberto Pippia - si pone tra i suoi obiettivi principali quello di promuovere la collaborazione tra le aziende, i piccoli e piccolissimi produttori, gli enti locali e le altre realtà del territorio, sia produttive che sociali. Crediamo infatti che solo attraverso una sinergia tra tutti i protagonisti del territorio possa svilupparsi un percorso di crescita congiunta». ( s. p. )

