Festival della scienza «La vera sfida di ET per la società sarda» 

«Nell’incontro abbiamo esplorato il rapporto fra Einstein Telescope e la Sardegna, come ET si lega al territorio e alla cultura sarda e cosa vuol dire per la realtà locale ospitare una infrastruttura di ricerca come l’Einstein Telescope, la cui scelta del sito sarà condizionata da una serie di fattori complessi. Noi speriamo che con eventi come questo e con l’impegno di tutti quelli che credono in questo progetto, l’Einstein Telescope si possa portare in Sardegna». Massimo Carpinelli dal gennaio 2023 direttore di Ego, l’Osservatorio europeo di onde gravitazionali con sede a Cascina, non ha dubbi sull'importanza delle correlazioni fra comunità ospitanti e un’infrastruttura di ricerca come il rivelatore di onde gravitazionali più grande al mondo.

In onda

“Il futuro sotto la montagna - Il telescopio nella miniera e la Sardegna” è stato il tema al centro dello spettacolo che si è tenuto ieri sera alle 21 al Festival della scienza di Genova presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Voci e racconti dal cuore della Sardegna, dove le storie dei minatori di ogni epoca si sono intrecciate con le aspirazioni ad esplorare il cosmo di moderni scienziati e come le due entità sociali, così apparentemente distanti, possano invece convivere all’interno di un progetto ambizioso. Organizzata da Ego (European gravitational observatory) alla conferenza hanno preso parte il fisico Massimo Carpinelli, professore all’Università Milano Bicocca, ex rettore dell’Università di Sassari che ha partecipato agli esperimenti di fisica delle particelle Aleph al Cern e BaBar allo Slac National Accelerator Laboratory in California; il commediografo e scrittore nuorese Marcello Fois; Edwige Pezzulli, astrofisica e divulgatrice scientifica che ha moderato l’incontro animato dall’attrice e sceneggiatrice Diana Höbel. L’Einstein Telescope è al centro delle attenzioni di molte persone, non solo da parte della comunità scientifica nazionale ed europea, ma anche del mondo dello spettacolo attento a questo straordinario progetto avveniristico che, se dovesse andare in porto, proietterebbe la Sardegna ai vertici della ricerca scientifica mondiale.

La sfida

Riuscirà il progetto dell’Einstein Telescope a connettere la cultura della miniera con i mestieri tecnologici più avanzati? Le tradizioni del territorio sardo potranno convivere con la realtà internazionale di un grande centro di ricerca, creando un modello di sviluppo sociale ed economico a cui guardare per l’intera regione? A queste domande hanno cercato di dare risposte l’esperto di fisica Carpinelli e lo scrittore nuorese Marcello Fois. L’Osservatorio gravitazionale europeo, situato a Cascina, nei pressi di Pisa, che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo è impegnato anche in progetti relativi all'impatto della ricerca sulle onde gravitazionali sulla società. Esso promuove infatti il coinvolgimento di molte persone nelle varie investigazioni, attraverso la citizen science, attualmente riconosciuta con l’acronimo CS, organizzando eventi per il grande pubblico, come quello che si è tenuto ieri sera nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, dedicandosi alla ricerca di nuovi linguaggi all’intersezione tra arte e scienza.

