VaiOnline
Exma.
05 novembre 2025 alle 00:17

Festival della Scienza, domani via agli eventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani alle 9 all’Exma al via il FestivalScienza Cagliari 2025, con una giornata di incontri e laboratori dedicata alla curiosità scientifica, alla partecipazione e al dialogo tra saperi. Le proposte spaziano dalla biologia alla chimica, dalla fisica all’archeologia. Tra i laboratori “La trama della vita”, a cura dell’Anisn e del dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari, “La trama nascosta - Colloidi tra chimica e geologia”, organizzato dal dipartimento di scienze chimiche e geologiche, e “Che fibra!…Che intrecci!”, dedicato allo studio dei materiali naturali e sintetici.

Non mancheranno esperienze pensate per i più giovani, come “Le trame della fisica. Praticando si impara”, realizzato dagli studenti del liceo Pacinotti, e “Trame matematiche”, un laboratorio creativo per le scuole dell’infanzia e primarie. Spazio anche all’inclusione con” Matematica e cecità: dalla tavoletta Braille al software Edico”, curato dal Centro di consulenza tiflodidattica di Cagliari e dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

Il cortile dell’EXMA ospiterà inoltre attività ludiche e divulgative come “Numeri, forme e destini”, un percorso di gioco dedicato alla matematica, e “10LAB – Spazio Creatività”, curato da Sardegna Ricerche, mentre l’Ex Bookshop accoglierà “Trame di Scienza”, un intreccio tra chimica, fisica, tecnologia e natura ideato dagli studenti dell’Iis “P. Levi” di Quartu Sant’Elena. Accanto ai laboratori, nel Foyer dell’Exma mostre sul rapporto tra arte, luce e scienza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Programma e aggiornamenti sul sito www.festivalscienzacagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 