Festival della Scienza, domani via agli eventi 

Domani alle 9 all’Exma al via il FestivalScienza Cagliari 2025, con una giornata di incontri e laboratori dedicata alla curiosità scientifica, alla partecipazione e al dialogo tra saperi. Le proposte spaziano dalla biologia alla chimica, dalla fisica all’archeologia. Tra i laboratori “La trama della vita”, a cura dell’Anisn e del dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari, “La trama nascosta - Colloidi tra chimica e geologia”, organizzato dal dipartimento di scienze chimiche e geologiche, e “Che fibra!…Che intrecci!”, dedicato allo studio dei materiali naturali e sintetici.

Non mancheranno esperienze pensate per i più giovani, come “Le trame della fisica. Praticando si impara”, realizzato dagli studenti del liceo Pacinotti, e “Trame matematiche”, un laboratorio creativo per le scuole dell’infanzia e primarie. Spazio anche all’inclusione con” Matematica e cecità: dalla tavoletta Braille al software Edico”, curato dal Centro di consulenza tiflodidattica di Cagliari e dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

Il cortile dell’EXMA ospiterà inoltre attività ludiche e divulgative come “Numeri, forme e destini”, un percorso di gioco dedicato alla matematica, e “10LAB – Spazio Creatività”, curato da Sardegna Ricerche, mentre l’Ex Bookshop accoglierà “Trame di Scienza”, un intreccio tra chimica, fisica, tecnologia e natura ideato dagli studenti dell’Iis “P. Levi” di Quartu Sant’Elena. Accanto ai laboratori, nel Foyer dell’Exma mostre sul rapporto tra arte, luce e scienza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Programma e aggiornamenti sul sito www.festivalscienzacagliari.it.

