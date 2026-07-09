Festival della Marina, domani c’è l’Oscar Kenneth Lonergan 

Tutto pronto per un premio Oscar sul molo: l'ottava edizione del Festival della Marina di Villasimius alza il sipario domani alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, con il regista e sceneggiatore Kenneth Lonergan, Oscar 2017 per Manchester by the sea , e l’attrice J. Smith-Cameron, sua compagna nella vita e volto della Gerri di Succession . Nell’incontro “By the sea”, con la direttrice artistica Francesca Serafini, ripercorreranno una carriera che va dalla scrittura di Gangs of New York per Scorsese fino all'Oscar, e si interrogheranno sullo spazio che resta oggi al cinema indipendente.

Otto appuntamenti a ingresso gratuito fino al 2 agosto, organizzati dall'associazione Marinedicultura con il patrocinio del Comune. Nata otto anni fa da un'idea di Luigi Ferrara, la rassegna è per il terzo anno diretta da Serafini, che ne riassume la formula con Sciascia: «Non c'è luogo profondo che l'intelligenza non possa rendere superficiale».

Il 12 luglio Sonia Bergamasco dialoga con Maria Grazia Calandrone; il 17 luglio, tra i primi in Italia, il pubblico incontra il vincitore del Premio Strega 2026 Michele Mari; il 19 c’è Diego De Silva con Elisabetta Bucciarelli. Il 25 spazio alla musica: Valentina Cenni e Stefano Bollani presentano il documentario Tutta vita; il 26 luglio arriva Nino D'Angelo, a cinquant'anni dall'esordio discografico, per raccontarsi a Elena Stancanelli. Il 1° agosto Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni, traduttori del "Finnegans Wake", seguono le tracce di Dante in Joyce. Chiudono il 2 agosto Ippolita di Majo e Mario Martone, con Stefania Ulivi del Corriere della Sera.

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