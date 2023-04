Un festival itinerante dedicato alla promozione della creatività, della cultura e della comunicazione, sarà quello che prenderà il via martedì tra Quartu, Sinnai e Maracalagonis. La nona edizione del Festival della letteratura del Mediterraneo, dal titolo “Spazio alla comunicazione”, si svolgerà dal 2 al 6 maggio, con una ricca scaletta di attività. Ogni giornata sarà caratterizzata dall’incontro tra autori significativi del panorama editoriale e gli alunni delle scuole che daranno il loro contributo attraverso un dialogo finalizzato a sostenere l’educazione alla lettura tra i giovani.

Laboratori

Organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia, il festival è stato seguito quest’anno anche dal mondo accademico. Il contributo del dipartimento di Linguistica delle università di Cagliari e di Roma, e della professoressa Valeria Della Valle - responsabile dell’accademia della crusca e dell’arcadia- ha arricchito l’edizione 2023 di due produzioni originali: quattro scuole medie di Quartu sono state coinvolte in due laboratori, quello del dizionario e quello del fumetto, che hanno avuto come prodotti finali i libri “We bro! Cercate di capirci” e “La civiltà nuragica per i più piccoli”.

La ricca scaletta prende il via al teatro civico di Sinnai il 2 maggio, dove gli studenti incontreranno Rita Atzeri, che illustrerà il suo libro “Riccino e riccetta”, e a seguire Alberto Pellai e Barbara Tamborini con “Io dico no al bullismo – 10 parole per capire il mondo”. Le attività si spostano a casa “Su cor’e mara” a Maracalagonis nella giornata di mercoledì 3, dove i bambini delle scuole primarie intervisteranno gloria lai, l’autrice del libro “Fabellae” e converseranno con lo psicoterapeuta Alberto Pellai e con la psicopedagogista Barbara Tamborini.

Giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 il festival continua a Quartu. Tra gli ospiti Luigi Ballerini e il suo “Una sorpresa per euforbia”, Mauro Tetti di “Nostalgie della terra”, Giovanni Follesa di “We are family”, Guido Quarzo autore del libro “La scatola dei sogni” , Valeria Tron di “L’equilibrio delle lucciole” e Vera Gheno del libro “Chiamami così”. I ragazzi delle scuole coinvolte presenteranno poi al pubblico i loro dizionario “We bro! Cercate di capirci”, redatto sotto la guida delle loro insegnanti e la super visione di Valeria Della Valle, e “La civiltà nuragica per i più piccoli” realizzata con Nicola Dessì e Antonello Angheleddu. (ca. ma.)