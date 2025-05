Festival della legalità Diritti e giustizia, valori nella vita civile 

La cultura della giustizia e dei diritti è il filo rosso che unisce le due serate del Festival della legalità che venerdì e sabato sarà accolto a Oristano, nelle piazze Manno e Cattedrale. L’iniziativa arriva da un’associazione di giovani, D’Altra parte, che vuole promuovere «valori fondamentali per la convivenza civile, facendo sì che tutti i cittadini possano acquisire consapevolezza dell'importanza nella vita quotidiana» spiega Eleonora “Fiammetta” Fadda, presidente dell’associazione, nonché archeologa, docente e cantante promettente. «Vorremmo sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri, in particolare su quelle femminili e minorili». Un’occasione per riflettere sul ruolo del carcere come spazio in cui è possibile una rieducazione e una rinascita per i detenuti.

Parteciperanno il direttore Caritas don Marco Spanu, Tamara Sanna e Serena Serra, della comunità adolescenti Ghilarza, Simone Crobu, Consulta giovane, il garante comunale per i diritti dei detenuti Paolo Mocci, l’avvocata Rosaria Manconi e Maria Grazia Caligaris, presidente Socialismo diritti riforme. Nella seconda serata l’avvocata Maddalena Bonsignore, l’assessora Carmen Murru, Nicoletta Malesa ed Elena Mascia del Centro di ascolto uomini maltrattanti e Francesca Marras del Centro antiviolenza donna Eleonora. Si porrà attenzione a temi come il femminicidio e la necessità di garantire protezione e supporto alle vittime di abusi.

