Festival della filosofia dedicato a Antioco Zucca 

Al via oggi “Trìgu. Festival della Filosofia – Coltivare il pensiero”. Un viaggio tra cultura e tradizione nel nome di Antioco Zucca, il filosofo villaurbanese. Tre giorni di eventi, inseriti all’interno del progetto “Trigu”, organizzati dal Comune. «Questo festival – commenta il sindaco Paolo Pireddu - è un’occasione per dare la giusta visibilità alla figura e agli studi del nostro filosofo e, grazie al lavoro dell'ufficio tecnico, possiamo programmare annualmente l’evento». Oggi, alle 17, nella “Casa del Pane”, l’apertura del festival. Segue “Antioco Zucca, il Filosofo”, a cura di Antonello Carboni: inaugurazione della mostra e visita guidata. In piazza Zucca “Antioco Zucca. Filosofo e poeta dell’Infinito”, con interventi di Sergio Sotgiu e Antonio Delogu. Chiude, alle 19, “Paolo Crepet. Mordere il cielo”. Domani la mostra sul filosofo, poi l’evento “Antioco Zucca e il suo rapporto con la Sardegna”, a cura di Antonio Pinna. Nella Casa del pane “Suoni del Pensiero. Quartetto d’Archi”; a seguire aperitivo e cena filosofica. Domenica, alle 18, in piazza Falcone e Borsellino, l’inaugurazione del murale, curato da Luca Barcellona. In chiusura “I rapporti tra l’individuo e l’universo nella filosofia di Zucca”. ( g.pa. )

