Festival della bottarga, 10mila visitatori in tre giorni 

Tutti entusiasti della bottarga, non solo il pubblico ma anche gli chef stellati che hanno raccontato come meglio gustare le uova di cefalo. Successo per la quarta edizione del “Festival della bottarga”, una tre giorni intensi in cui cucina, tradizioni, cultura e musica hanno attirato oltre 10mila persone.

«Un salto di qualità nella promozione economica e turistica di Cabras e del Sinis – dichiara il sindaco, Andrea Abis – Questa tre giorni ha dimostrato la capacità della nostra comunità di accogliere, raccontare e valorizzare il proprio patrimonio». Gli chef più attesi erano Davide Oldani e Max Mariola cher hanno illustrato dal palco allestito in piazza don Sturzo le loro idee sulla bottarga. Molto apprezzata anche quella in esposizione e in vendita: tantissimi turisti sono andati via con in borsa “i baffi”. File di persone non solo per mangiare ma anche per vedere il Sinis dalla ruota panoramica. In contemporanea, il mercato dei produttori e l’area food curata dai ristoratori locali hanno animato le piazze con profumi e sapori insoliti e originali.

Ed è già cominciato il conto alla rovescia per la prossima edizione. «Tra pochi giorni incontrerò tutti i partecipanti per capire quali sono i numeri reali. Solo dopo si potrà capire se dobbiamo migliorare – sottolinea Abis – è anche vero però che tutte le novità di quest'anno hanno portato numeri importanti. Una tra tutte la “Bottega del Sinis”, una vetrina con i prodotti del territorio che ci piacerebbe diventasse itinerante».

