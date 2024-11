Festival del turismo accessibile 

Proseguirà fino al 15 dicembre il calendario di Monumenti a ruota libera, il festival sardo del turismo accessibile.Oggi alle 11 al Centro Musubi No Kai, in via Newton 12, lezione di yoga per persone con disabilità motoria e visiva a cura di Daniela Laudani.

Il festival prevede visite guidate su percorsi accessibili nei quartieri storici di Cagliari e al Parco di Molentargius, escursioni, momenti di lavoro con persone specializzate, guide e portatori di interesse, proiezioni di film e documentari e ancora mostre e presentazioni di libri. Venerdì 6 alle 15 nella sala Schenk di Molentargius è in programma una conferenza su accessibilità e ospitalità, sabato 7 alla stessa ora incontro su disabilità e comunicazione. Gli appuntamenti sono gratuiti ma si consiglia la prenotazione (392.0508181).

