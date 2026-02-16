VaiOnline
Atletica.
17 febbraio 2026 alle 00:45

Festival del Cross, Mei e Spazzafumo campioni nel lungo 

Francesco Mei (Academy) ed Elisa Spazzafumo (Edoardo Sanna) sono i nuovi campioni regionali Assoluti di atletica leggera di cross. All’interno del Parco di Padrongianus, nella 4ª giornata del Festival del Cross (organizzata dall’Amatori Olbia in memoria di Gabriele Pattitoni, diciassettenne olbiese che nel 2024 perse la vita in un incidente in moto), si sono assegnati i titoli individuali di cross lungo assoluti, Promesse, Juniores e Ragazzi.

I due nuovi campioni assoluti hanno rispettato appieno i pronostici, aggiudicandosi rispettivamente le gare di 10 km in 31’13” e di 8 in 30’05”. Mentre nella gara femminile Elisa Spazzafumo ha chiuso con 10’ di vantaggio sull’altra atleta in gara Gioia Pianti (Amatori Olbia), per Mei la presenza di Gabriele Motzo (Isolarun) è stata più minacciosa: 30” il distacco alla fine, con l’altro atleta dell’Isolarun, il triateta Marco Ratto, terzo a 52”. Staccatissimi gli altri.

Tra gli Juniores Daniele Schirru (Elmas) ha dominato la 8 km in 26’14” davanti di poco al compagno di squadra Alessandro Mura, 26’25” e a Pietro Cilliano (Atletica Olbia) più staccato in 30’59”. Nella 6 km femminile solitaria ma a passo spedito per Maria Mei (Academy) in 22’39”. Per Schirru e Mei oltre al titolo regionale anche la vittoria del trofeo dedicato a Gabriele Pattitoni.

Ordini d’arrivo

Uomini. Lungo 10 km : 1. Francesco Mei (Academy Olbia) 31’13”, 2. Gabriele Motzo (Isolarun) a 30”, 3. Marco Ratto (id.) a 52”, 4. Valerio Caredda (Pm, Atl. Selargius) a 3’25”, 5. Oleksandar Choban (M35, Sportisola) a 4’19”, 6. Emanuele Concu (M45, Guicer Team) a 4’29”, 7. Bohdan Fesenko (M35, Sportisola) a 5’30”, 8. Giovanni M. Chessa (M45, Arzachena R.) a 6’56”, 9. Giuseppe Ricciardello (M50, Atl. Ozieri) a 7’24”, 10. Marcop Passerò (M45, Pod. sassari) a 8’02”. Juniores 8 km : 1. Daniele Schirru (E. Sanna Elmas) 26’14”, 2. Alessandro Mura (id.) a 11”. Allievi 5 km : 1. Lorenzo Manunta (Atl. Olbia) 18’05”. Cadetti 3 km : 1. Niccolò Folino (Ac. Olbia). Ragazzi 1 km : 1. Michele Muru (Atl. Guspini).

Donne. Lungo 8 km : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas), 2. Gioia Pianti (P. Am. Olbia a 10’01”. Juniores 6 km : 1. Maria Mei (Ac. Olbia) 22’39”. Allieve 4 km : 1. Veronica Fanari (Atl. Porto Torres) 17’25”. Cadette 2 km : 1. Eleonora Staffieri (Ac. Olbia). Ragazze km 1 : 1. Chiara Arbau (Atl. Orani).

