Festival del bridge al circolo ufficiali  

Dal 14 al 16 giugno si svolgerà nelle sale del Circolo ufficiali della Marina militare (viale Colombo 9) il Festival del bridge Sardegna, importante evento sportivo nazionale dedicato all’appassionante sport della mente.

Si tratta della terza edizione della manifestazione, ampliata rispetto a quelle che si sono svolte nel 2022 e 2023, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche della Sardegna sotto l’egida della Federazione italiana gioco bridge, disciplina sportiva associata riconosciuta dal Coni, e con il patrocinio del Comune di Cagliari e della Regione.

Nelle tre giornate di Bridge sono previsti 2 tornei nazionali a squadre ed uno a coppie. Sportivi e appassionati della Sardegna potranno “incrociare le carte” con giocatori provenienti da tutta Italia e diversi stranieri, tra cui 2 rappresentative una dalla Polonia ed una mista greco-statunitense.

Alla competizione parteciperanno numerosi campioni di rango internazionale, con ben 400 titoli Italiani in bacheca oltre a 31 titoli e 58 medaglie d’argento e bronzo Internazionali.

Saranno anche presenti, in stage di allenamento, le formazioni della nazionale italiana mista (già bronzo agli Europei ed ai Mondiali del 2022) e gli atleti della nazionale senior che parteciperanno ai prossimi campionati europei in programma dal 24 giugno al 4 luglio in Danimarca.

«Un grande evento destinato a diventare un appuntamento fisso anche per gli anni a venire promuovendo la città di Cagliari e la Regione Sardegna come crocevia di sport e turismo», secondo gli organizzatori (ulteriori informazioni su https://www.festival-bridge-sardegna.it/).

