Festival dei video e non solo, Casa Olla riapre il suo portale 

Un nuovo gestore ancora non c’è, ma Casa Olla, l’antica casa campidanese in via Porcu, che ha chiuso le porte lo scorso ottobre, si prepara a riaprire alla cultura almeno per il periodo delle feste di fine anno.

L’associazione Enti Locali che ha organizzato tutta una serie di iniziative con il Comune per il Natale e non solo, ha infatti affittato i locali per un mese circa per organizzare una serie di appuntamenti.Tra quelli già annunciati c’è il Phone video Festival a fine mese mentre gli altri saranno resi noti nei prossimi giorni. Ma non è detto che finisca qui.

L’amministrazione sta infatti valutando se e come potere usufruire di Casa Olla anche in altre circostanze. La domus, una delle più belle di tutto il territorio, torna così ad accogliere manifestazioni culturali, dopo che i precedenti gestori Mary Porta e Sergio Piludu, che è anche presidente del centro commerciale naturale di via Porcu, ne avevano fatto un polo culturale di eccellenza punto di incontro di associazioni, artisti, scrittori e musicisti.

Gli alti costi della gestione li avevano poi costretti a lasciare alla fine dello scorso ottobre, e così la stessa via dello shopping si era ritrovata senza uno dei suoi punti di riferimento più importanti. Ma adesso sembra intravedersi un futuro meno fosco per la Casa, magari con affitti a tempo per ospitare appunto manifestazioni culturali, in attesa di una gestione stabile.

