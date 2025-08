Festival dei Tacchi, reimpariamo lo stupore 

Una due giorni inaugurale con appuntamenti che spaziano dalla satira graffiante di Sabina Guzzanti alle narrazioni intime e ironiche di Pierpaolo Piludu e Su Concordu Iscanesu, e presentazioni letterarie con storie del territorio. Al via oggi l’edizione numero 26 del Festival dei Tacchi, la rassegna organizzata dalla compagnia cagliaritana del Cada Die Teatro che, fino al 9 agosto, porterà tra Jerzu e Ulassai alcuni tra i più importanti protagonisti della scena teatrale italiana. Saranno più di trenta gli artisti in scena, con ventuno spettacoli in nove spazi diversi. Tra i nomi in cartellone: Roberto Mercadini, Concita De Gregorio con Erica Mou, Jacopo Veneziani, Ascanio Celestini, Max Paiella, Massimiliano Liozzi, Fettarappa e Guerrieri.

Coltiviamo lo stupore

Come sottolinea il direttore artistico Giancarlo Biffi: «Il tema di questa edizione è lo stupore, o meglio la mancanza di esso che riscontriamo sempre più nelle persone, come se non riuscissimo più a rimanere senza parole o a bocca aperta di fronte a un’emozione forte. Il teatro può aiutarci in questo e sarà ciò che proveremo a fare tutti insieme, pubblico e artisti in scena».

Le storie magiche

Domani l’appuntamento è a Jerzu, con due attesissimi spettacoli che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Alle 19.15, nel cortile del liceo scientifico Armando Businco, Cada Die Teatro presenta in anteprima “Istorias”. Accompagnato da Su Concordu Iscanesu, composto da Antonio Piras (contra), Pietro Dettori (oghe), Giampiero Motzo (mesu oghe) e Sandro Flore (basso), Pierpaolo Piludu guiderà gli spettatori in un viaggio narrativo tra racconti d’amore, di banditi, di animas bonas e de su dimoniu, creature che fino a pochi decenni fa animavano l’immaginario di Scano Montiferro. A seguire, alle 21.30 sullo stesso palco, in scena l’irriverente satira di Sabina Guzzanti. Con il suo spettacolo “Liberidì Liberidà”, l’attrice romana si immergerà nelle pieghe dell’attualità politica e sociale italiana.

Uno sguardo al passato

Fedele alla tradizione che vuole il primo giorno dedicato agli incontri letterari con autori locali, oggi tra Jerzu e Ulassai gli appuntamenti che puntano a rafforzare il rapporto tra il festival e la comunità. Stamani alle 11, nell’aula consiliare di Jerzu, sarà presentato il libro “La società jerzese dal 1550 ad oggi” (Ars artium Edizioni), di Tonino Serra Contu. Alle 18, il cortile Camuc di Ulassai ospita un appuntamento curato da Giuseppe Cabizzosu con letture di Pierpaolo Piludu, presentando i volumi “Ulassai in biblioteca” di Cabizzosu stesso, “Orme-Approccio riflessivo” di Romolo Murgia, “Is assas de Ulassa’”, raccolta di poesie di Gianpiero Piras, e “Sazietà” di Enrico Cannas. Tutta la rassegna sarà inoltre arricchita dai laboratori. Da domani a venerdì, “La vita presa a morsi”, laboratorio diretto da Giulietta De Bernardi e dedicato ai Cuori di panna smontata e ai giovani di Jerzu e Ulassai; da domani a giovedì, “Bosco-laboratorio Maestra Luisa” con gli allievi della scuola primaria di Ulassai, diretto da Silvestro Ziccardi.

Marie e tutte le donne

Una settimana di arte e storie per un programma tutto da seguire. Martedì a Jerzu, il via alle 11 alla biblioteca comunale con “Emma” (repliche mercoledì e giovedì), una coproduzione Cada Die Teatro/Casa degli Alfieri. Alle 17.30, liceo scientifico, Silvia Elena Montagnini propone “Marie”, storia di Marie Curie, scienziata e pioniera dell’emancipazione femminile. Alle 21.30 Roberto Mercadini in scena con “Felicità for dummies-Felicità per i negati”. Nei giorni seguenti, tanti altri spettacoli in cartellone. Tra i nomi attesi, Concita De Gregorio che, giovedì a Ulassai, ore 21.30, dà voce a “Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale”, con la musicista e cantautrice Erica Mou. Un monologo potentissimo dedicato sette donne straordinarie: Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Lisetta Carmi e Maria Lai.

RIPRODUZIONE RISERVATA