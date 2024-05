Festival dei Tacchi, dedicato a chi sente col cuore 

Si dice che più senti, più esprimi» e questa frase è vera tanto nel teatro quando nella vita. Ed è proprio a chi sente col cuore che è dedicata la venticinquesima edizione del Festival dei Tacchi, la manifestazione di teatro contemporaneo organizzata dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro, che si terrà dal 2 all’8 agosto tra i tanto aspri quanto incantevoli paesaggi dei comuni di Jerzu e Ulassai, ai piedi delle pareti rocciose dei Tacchi dell’Ogliastra.

Per gli esseri sensibili

«Festeggiamo questo quarto di secolo di Festival con una dedica particolare agli esseri sensibili, in un momento storico in cui la sensibilità pare essere una colpa più che una qualità», spiega il direttore artistico Giancarlo Biffi. Un festival che nutre e si nutre dei luoghi in cui si svolge, portando «una tonnellata di sensibilità» nell’entroterra sardo, «per rispondere ad un mondo e una società che ci spinge sempre più all’imperturbabilità», continua Biffi.

Il calendario

Sette giornate, venti spettacoli, nove palchi, tre laboratori teatrali con esiti scenici, presentazioni di libri e una performance itinerante site specific. Questi i numeri di un Festival che crede nel teatro come strumento di educazione dell’anima, alla sensibilità, alla cura e all’amore.

Tanti i protagonisti degli spettacoli in cartellone, tra cui Roberto Mercadini con “Moby Dick” e Stefano Massini con “Alfabeto delle emozioni”; Arianna Scommegna che racconta un viaggio dentro l’universo di Piero Ciampi; Domenico Iannacone con “Che ci faccio qui- In scena”. In questa XXV edizione tornano anche due dei più cari amici del Cada Die Teatro, Ascanio Celestini con le “Nozze di Antigone” e Giobbe Covatta con “Scoop (Donna Sapiens)”, seguiti dalla straordinaria Beatrice Schiros, interprete di numerose produzioni televisive e cinematografiche, protagonista di “Metaforicamente Schiros”. Non mancheranno, come da tradizione, gli spettacoli firmati dai padroni di casa. Sarà proprio Silvestro Ziccardi, assieme ai 40 elementi della Banda comunale Giuseppe Verdi di Sinnai, ad aprire il Festival con “I musicanti di Brema”. Alessandro Mascia e Giorgio Del Rio invece saranno i protagonisti dello spettacolo “Benvenuto In”. L’ultima produzione di Cada Die vede salire sul palco il direttore artistico Giancarlo Biffi con l’amatissimo “Gufo Rosmarino e Corteccia il pipistrello”. L’anteprima del Festival, a Jerzu, è affidata alla presentazione del libro Rosso (Ars Artium Editrice) di Nino Melis con Piero Carta, ma è solo uno dei quattro libri che verranno presentati durante la rassegna. A concludere il fitto programma i laboratori e i relativi esiti scenici gli allievi della scuola primaria di Ulassai e dei giovani allievi della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria. Anche per quest'anno viene confermato il progetto di Teatro e Comunità dedicato a tutta comunità Jerzese e a quella dei Tacchi d’Ogliastra in cui i Protagonisti saranno cittadini, bambini, adolescenti e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco.

