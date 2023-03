Festival dei cori, domenica il via 

Ritorna il Festival internazionale corale Città di Cagliari organizzato dall’associazione musicale Collegium Karalitanum, che quest’anno festeggia il 50° anniversario della sua fondazione ed è il coro più antico in attività del capoluogo.

Domenica alle 19 nella chiesa di Sant’Eulalia è in programma la serata inaugurale. Si esibiranno il coro del Collegium Karalitanum diretto da Giorgio Sanna e il coro S’Arrodia diretto da Maurizio Boassa in un originale concerto che unisce la musica colta e la musica popolare della Sardegna.

Il festival si tiene da 25 anni e fa parte della vita culturale e musicale della città. In tutti questi anni ha fatto conoscere quanto nella musica corale avviene nel mondo, sia per la qualità degli interpreti che per il repertorio presentato, quasi sempre di assoluta novità.

Il festival, a ingresso gratuito, inizia domenica e finisce il 31 dicembre ed è ormai un evento a cui fa riferimento un numeroso pubblico, costituto da studenti del Conservatorio, direttori di coro, cantori o semplici appassionati della musica corale.

Il programma delle sei giornate prevede l’esibizione del coro maschile S’Arrodia, i prestigiosi componenti dell’Ensemble Cuncordia a Launeddas (con la contaminazione “coro colto e launeddas”), l’esibizione del Collegium assieme a un duo di percussionisti, il “Modular Duo”, una serata di “Musica e architettura” che vedrà impegnata la studiosa Anna Palmieri che con il supporto dei canti del Collegium svelerà i segreti architettonici della Cattedrale di Cagliari ed infine i l’ensemble spagnolo Quartet Melt ed il concerto con un quintetto d’Archi nella chiesa del Santo Sepolcro.Per informazioni: 340.6589338.