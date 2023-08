Festival corale itinerante: concerti in sei centri del Sulcis 

Mattina e pomeriggi in veste di turisti alla scoperta del Sulcis iglesiente, la sera i concerti in luoghi quali la grotta di San Giovanni di Domusnovas, la Torre Sabauda di Calasetta, la cattedrale di Santa Maria di Monserrat (Tratalias) e le chiese di Carbonia, Portoscuso e Calasetta. Il Festival corale internazionale “Al Sole della Sardegna” è tornato ad abbracciare l’iglesiente dove 300 coristi di 7 cori internazionali (Australia, Canada, Scozia, Spagna, Svizzera e 2 dalla Norvegia) e altri 100 di 6 cori sardi, hanno iniziato ad allietare gli appassionati della musica corale con i primi concerti svolti a Carbonia, Calasetta e Tratalias.

La rassegna, (una ghiotta occasione per le strutture ricettive del territorio), si protrarrà (programma consultabile sul sito Al Sole della Sardegna) fino al 5 settembre. Soddisfatto Giuliano Rinaldi, presidente del festival corale “Verona Garda Estate” e ideatore della rassegna sulcitana: «Gran risposta delle comunità e dei turisti nelle prime date, i coristi adorano cibo, mare, arte e cultura di questa parte dell’isola. Non a caso ci saranno più serate in ogni comune». Oggi di scena (alle 19) i concerti di 4 cori nella location dall’acustica perfetta della grotta domusnovese, si prosegue poi il 2 settembre a Carbonia (4 cori) e Portoscuso (3), l’indomani a Calasetta (3) e Tratalias (3), il 4 settembre a Portoscuso (4) e Calasetta (3) e il 5 la chiusura ancora nella grotta domusnovese dove si esibiranno ben 6 cori.

