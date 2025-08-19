Venerdì 22 e sabato 23, a Curcuris, nuovo appuntamento con il Festival comunitario. Organizzato dal Comune, in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, prosegue il cartellone delle iniziative che ruotano sempre attorno al tema dell’edizione 2025 “Andata & Ritorno – Un viaggio tra cultura ed eventi”.

Venerdì, dalle 21.15, negli spazi di casa Pilloni, il cinema all’aperto, con la proiezione del film “Anywhere Anytime”, di Milad Tangshir. L’ingresso è gratuito, non è prevista prenotazione e saranno disponibili massimo cento posti.

Sabato 23, invece, dalle 22, in piazza Santa Maria, appuntamento con la musica live. Con ingresso gratuito si esibiranno i “Zirichiltaggia”, con un tributo a Fabrizio De Andrè. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA