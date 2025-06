«Festeggio il diploma sconfiggendo ogni pregiudizio»  

Ha vissuto per una decina di anni in uno dei campi rom alla periferia di Carbonia. Ma la sua famiglia, poi trasferitasi in una casa popolare dopo essere entrata in graduatoria, non ha mai fatto mancare a lei né ai sui fratelli il diritto a compiere per intero il percorso scolastico. È così una storia di perfetta integrazione sociale quella che da ieri racconta Sneza Pibiri Nikolic, 18 anni, la prima studentessa che nella storia trentennale della presenza rom a Carbonia ha conseguito il diploma superiore. Ieri Sneza ha sostenuto gli orali dell’indirizzo Linguistico del liceo Gramsci Amaldi. Visibilmente emozionata e commossa, la studentessa è stata alla fine della prova abbracciata dal padre Marco Pibiri (cognome della famiglia adottiva) Nikolic, dalla madre Daniela Kamenovic, dal fratello Andrea e la sorella Yelena, nonché dalla preside Emanuela Pispisa e l’assessora alla Scuola Antonietta Melas. Sneza non ripudia affatto il suo passato ma ne prende spunto per una profonda riflessione: «Partendo dall’assunto che il rispetto fra le culture deve essere reciproco, nel mio piccolo la mia storia può servire a dimostrare che occorre andare oltre i pregiudizi e sono stata due volte fortunata: per il diritto all’istruzione che i miei genitori hanno osservato con scrupolo e per aver incontrato dalla materna ad oggi tanti compagni, amici e docenti che non mi hanno mai offesa né fatto sentire una persona diversa». Sneza, nata in Serbia, giunta a Carbonia all’età di 3 anni, ha intenzione di non fermarsi: «Ora l’Università».

