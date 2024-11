Festeggiato il farmacista centenario 

Festeggiamenti a Seui per i 100 anni di Antonio Chillotti, testimonial d'eccezione di quella vecchiaia attiva che garantisce una buona qualità della vita. Il dottor Chillotti è stato il farmacista di Seui per più di mezzo secolo, dal 1961 al 2014, nonché insegnante alle scuole medie. Si è laureato nel 1953, dopo il servizio militare: l’anno successivo il matrimonio con Carmen Piga, anche lei di Seui. Amante degli animali, i cani particolarmente, i suoi meticci di piccola taglia sono stati le mascotte per generazioni di bambini. E proprio i bambini hanno festeggiato il centenario dedicandogli poesie e filastrocche. Lui, commosso, ha reagito con una domanda: «Cosa ho fatto per meritare tanti onori?» (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA