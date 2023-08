Festeggiare i 18 anni donando il sangue 

Un bellissimo vizio di famiglia. In casa Spiga ciascuna delle ultime tre generazioni ha donato il sangue. Prima ci è stato il nonno, Giorgio Spiga; poi suo figlio, Massimiliano; infine è toccato a Yuri. Che il giorno dopo il suo diciottesimo compleanno non ha trovato un modo migliore di festeggiare di recarsi alla sede dell’Avis di Sestu, in via Piave, per la prima donazione. La stessa di cui anche lo zio Alessandro è stato presidente.

Tradizione di famiglia

«Fin da quando ero piccolo sono cresciuto dentro l’Avis. Nella mia famiglia si respirava quest’aria speciale. Oltre al lato paterno, anche mia madre è donatrice», racconta Yuri; «ho sempre visto aiutare le persone come qualcosa di bello. Certo, mi avevano detto che si può avere qualche calo di pressione, ma l’idea non mi spaventava. Per i miei genitori, per mio nonno, era qualcosa di normale, ma anche di bello». Suo nonno vanta un piccolo record: 210 donazioni, un primato che gli è valso anche la nomina a cavaliere al merito della Repubblica: «In una vacanza nel 1956 conobbi i donatori a loro volta in gita sociale, invitarono tutto il nostro gruppo a donare, non sapevamo nulla di queste cose, ma ci convinsero a farlo», ricorda il veterano, oggi orgoglioso del nipote. Giorgio e Massimiliano erano con lui, il giorno della sua donazione.

Compleanno all’Avis

«Ho iniziato a parlarne in casa due anni fa», continua Yuri, con un’aria tranquilla e modesta; “chiaramente la reazione dei miei è stata di grande gioia. Ma per donare bisogna avere 18 anni. Così ho aspettato e il giorno stesso del mio compleanno ho detto: voglio andare».

Ma c’era ancora da aspettare per qualche formalità: «un paio di analisi, perché bisogna essere in buona salute e avere il peso giusto. E il giorno dopo ho donato». Una passeggiata di salute, o quasi: «Io ero emozionato ma anche tranquillo. Magari si prova un pochino di tensione sul momento, credo sia normale. Personalmente non ho avuto nessun malore, o svenimento. Solo un lieve abbassamento di pressione. Ma è durato tutto pochissimi minuti».

Il mio regalo

Così, mentre tanti coetanei di Yuri programmano per il loro diciottesimo i regali e le feste, lui dice semplicemente: «Io mi sono fatto questo regalo». Poi l’appello: «Non voglio convincere nessuno, direi più stimolare, a farlo. Non è una cosa difficile, ma normale. A voi può non cambiare nulla, ma ad altri può salvare la vita», dice. Nel futuro Yuri ha altri sogni normali e belli: «Gioco a calcio e vorrei continuare; ma studio anche da geometra e sarei lieto di lavorare nell’azienda di mio padre».

