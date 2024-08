«Festeggiamo 25 anni di vacanze nel Sinis, una terra da favola»  

Da 25 anni stessa spiaggia, stesso mare: amore a prima vista. Angela Natucci, medico-odontoiatra di 70 anni e il marito 64enne Angelo Venditi, pensionato, festeggiano le nozze d’argento con la Sardegna, in particolare con Maimoni e le perle del Sinis di Cabras.

«Questo posto non lo lasceremo per nessun altro al mondo. Abbiamo girato in lungo e in largo in Italia e all’estero ma qui c’è tutto il concentrato delle bellezze dell’universo, un mare così è da favola. E poi la gente!».

Angela e Angelo trascorrano dieci mesi a Lucca e “almeno” due a Maimone, «quando il tempo non è da mare, giriamo per la Sardegna dove abbiamo incontrato paesaggi, paesi e gente meravigliosa. Quest’anno siamo stati anche alla Sartiglia: favolosa. La Toscana è ricca di pali con i sardi, come sappiamo, grandi protagonisti. Ma i colori, lo sfarzo, la bellezza della Sartiglia sono un’altra cosa».

Oristano non è la Costa Smeralda e neppure Villasimius. Pochi alberghi, vita notturna scarsa. Dalla Capannina di Forte dei Marmi a Maimone un bel salto.

«È stata una fortunata fatalità. Venticinque anni fa decidiamo di visitare per la prima volta la Sardegna e Ignazio, il ragazzo dal quale andavamo a comprare la frutta e la verdura, non esitò: “il Sinis, Oristano, Is Arutas e Maimoni, non ve ne pentirete”. Mah, proviamo se non funziona andremo da qualche altra parte. Arriviamo a Maimoni il giorno di Ferragosto, in spiaggia era un’esplosione di ombrelloni, tende e tendine: una festa. Piantammo anche noi la nostra postazione in questa sabbia di quarzo e a un passo da un’acqua che dava punti alla caraibica. Senza conoscere un’anima dopo mezz’ora si avvicina un signore e poi un altro e un altro ancora che ci offrono di tutto: lasagne, cotolette, muggini arrosto, cannonau e per finire il mirto ghiacciato. Cosa mai vista, quando è sera ci accompagnano all’agriturismo: da favola. Da quel giorno Maimoni per tutta la vita, con molte di quelle persone siamo diventati amici. In Toscana, e dove ci capita, ci trasformiamo in ambasciatori della Sardegna e di questa parte in particolare, turisticamente la meno conosciuta».

Avete trovato quello che sognavate.

«Di più, qui c’è tutto quello che puoi desiderare. Ho visto tante volte la corsa degli Scalzi e ogni volta piango come una bambina», confessa Angela. Per Angelo invece «il pozzo di Santa Cristina a Paulilatino e i nuraghi sono da incanto».

Una cosa che non va.

«I trasporti, anche il traghetto costa troppo. I ristoranti no, sono nella media ma il cibo e i vini meritano tanto. I sardi devono difendere questi beni, unici al mondo. Altro che pale eoliche che, come leggo, vorrebbero mettere anche nel Sinis».

Purtroppo.

«Niente purtroppo, blocchiamo. Siamo andati anche con altri amici, che da quindici anni vengono a Maimoni, per firmare i referendum. Ci hanno risposto che possono aderire solo i residenti ma da non sardi in questa battaglia siamo con i sardi. Ma poi cosa ci guadagna la Sardegna da tutto questo scempio? Niente. Solamente danni, danni enormi. No, a noi sembra una gran bischerata».

