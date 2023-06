Festeggiamenti per Sant’Antonio 

Sono iniziati martedì i festeggiamenti in onorare di Sant’Antonio da Padova, a cui il paese è molto devoto. A scendere in campo questa volta sono i trentenni aiutati dai nati nel 1992 e 1994 che hanno presentato il programma che animerà il paese della Barbagia di Seulo fino a domenica.

Domani la processione sarà animata e colorata dalle launeddas di Jonathan Della Marianna, dall’organetto di Luca Lai e dagli abiti tradizionali del gruppo folk locale. Alle 22.30 la piazza si animerà con i Collage in concerto. A seguire si balla con Party 90 Duemila. Domenica, come da tradizione, in piazza Barbagia alle 19 si esibiranno in una gara poetica logudorese i poeti Saverio Sodde e Giovanni Carta accompagnati dal tenore di Sorgono. Sempre domenica, invece, alle 16 al centro sociale ci sarà la prima edizione del saggio finale degli allievi della scuola civica. (fr. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA