Festeggiamenti per San Pietro 

La basilica di Sant’Elena festeggia San Pietro Apostolo con una settimana ricca di celebrazioni religiose. Il triduo di San Pietro comincia lunedì alle 19 con la vestizione del Santo e prosegue poi sempre con il triduo martedì e mercoledì.

Giovedì 29 alle 18 la partenza dalla casa del presidente Mario Olla per le vie Gorizia, XX Settembre, piazza Dessì, via Porcu, Regina Margherita, Dante, e Eleonora d’Arborea accompagnata dalla banda musicale di Quartu. Subito dopo alle 19 sarà celebrata la messa solenne di San Pietro Apostolo. Sabato 1° luglio si comincia alle 9 con la messa dei defunti del comitato, alle 20 ci sarà la partenza dalla casa del presidente Mario Olla accompagnato dalle launeddas di Michele Deiana e Gianluca Piras per le vie Gorizia, XX Settembre, piazza Dessì e via Porcu e arrivo dal nuovo presidente Antioco Onidi.

