Nurachi.
20 agosto 2025 alle 00:12

Festeggiamenti di sant’Agostino tra processioni e musica 

Per Nurachi la fine del mese segna un momento di grande fede e devozione in onore di sant’Agostino. Da mercoledì 27 al 30 il paese vivrà questa secolare tradizione religiosa che emerge per la particolare corsa a piedi di cento uomini che trasportano il simulacro del santo da Nurachi a San Giovanni di Sinis, percorrendo circa 20 chilometri per sciogliere il voto religioso.

Mercoledì 27 alle 5 il corteo si avvia di corsa verso la chiesa paleocristiana di San Giovanni portando la teca che conserva il simulacro di sant’Agostino. Alle 19.30, nella chiesa poi si svolgerà la messa. Il giorno dopo, alle 7.30 nella chiesa di Nurachi, si terrà la messa mentre alle 10 a San Giovanni la processione. Gli appuntamenti religiosi di venerdì 29 si rinnovano alle 7.30 con una nuova messa a Nurachi, a San Giovanni con una processione alle 10 e una messa solenne alle 10.30. Alle 16 il santo verrà trasportato di nuovo a Nurachi.

Giovedì 28 alle 22 a San Giovanni si darà il via ai festeggiamenti civili con la musica di Fantasias de Ballos. Il 29 alle 20.30 a Nurachi Fanta folk con Vanni Masala e Andrea Pisu e alle 22 il gruppo rock Ympossibili. Infine sabato 30 alle 22.30 si ballerà con Follia 2000, special dj Roberto Milani e voice Loira Linda. ( s. p. )

