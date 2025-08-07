Festeggia 102 anni mangiando casu agedu  

Guai che a tavola manchi una fetta di casu agedu. Nel menu di Battista Gessa è la priorità. Il nonnino di Tertenia ha compiuto 102 anni e per il suo compleanno ha preteso il formaggio rinfrescante. Da buona forchetta qual è signor Battista ha mangiato anche i culurgionis e un pezzo di carne di agnello arrosto. Più la torta e un cornetto gelato. Gessa, un passato da emigrato a Milano, era sposato con Adelina Brendas, scomparsa nel 2005: la coppia ha avuto quattro figli e oggi trascorre le giornate ad ascoltare la musica tradizionale e facendo due passi vicino casa. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA