VaiOnline
San Sperate.
19 febbraio 2026 alle 00:48

Feste, spettacoli e cultura: «Ci sarà un calendario unico» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Basta appuntamenti in programma lo stesso giorno a San Sperate: con questo obiettivo l’amministrazione comunale dà il via ad un progetto a lungo atteso, quello di un calendario per tutte le manifestazioni. L’idea era nell’aria da anni e l’assessore alla Cultura Fabio Madeddu aveva a più riprese annunciato di volerla attuare.

L’intento è «di sostenere e armonizzare le numerose iniziative che animeranno il paese durante l’anno 2026 ed evitare eventuali sovrapposizioni cronologiche nella programmazione e nell’occupazione degli spazi e strutture comunali», come si legge nella nota ufficiale firmata dal sindaco Fabrizio Madeddu e dall’assessore. Per questo prende il via «un’attività di progettazione partecipata che, coinvolgendo e dando voce ai vari portatori d'interesse, potrà fungere da ulteriore stimolo per uno sviluppo locale condiviso e sostenibile”. Non solo cultura, ma anche sport e più in generale gli eventi sul territorio. Il fine ultimo, oltre che l’ordine, è la promozione e la valorizzazione territoriale, “strettamente connessa all'offerta turistica del Paese Museo», come puntualizzano dall’amministrazione. «Si invitano tutte le associazioni a compilare l’apposito modulo disponibile allegato all’avviso o nell’Ufficio Cultura al primo piano del Municipio». Le proposte delle iniziative sono attese entro il primo marzo . (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 