Feste, spettacoli e cultura: «Ci sarà un calendario unico» 

Basta appuntamenti in programma lo stesso giorno a San Sperate: con questo obiettivo l’amministrazione comunale dà il via ad un progetto a lungo atteso, quello di un calendario per tutte le manifestazioni. L’idea era nell’aria da anni e l’assessore alla Cultura Fabio Madeddu aveva a più riprese annunciato di volerla attuare.

L’intento è «di sostenere e armonizzare le numerose iniziative che animeranno il paese durante l’anno 2026 ed evitare eventuali sovrapposizioni cronologiche nella programmazione e nell’occupazione degli spazi e strutture comunali», come si legge nella nota ufficiale firmata dal sindaco Fabrizio Madeddu e dall’assessore. Per questo prende il via «un’attività di progettazione partecipata che, coinvolgendo e dando voce ai vari portatori d'interesse, potrà fungere da ulteriore stimolo per uno sviluppo locale condiviso e sostenibile”. Non solo cultura, ma anche sport e più in generale gli eventi sul territorio. Il fine ultimo, oltre che l’ordine, è la promozione e la valorizzazione territoriale, “strettamente connessa all'offerta turistica del Paese Museo», come puntualizzano dall’amministrazione. «Si invitano tutte le associazioni a compilare l’apposito modulo disponibile allegato all’avviso o nell’Ufficio Cultura al primo piano del Municipio». Le proposte delle iniziative sono attese entro il primo marzo . (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA