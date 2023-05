Feste, salvagente ai comitati 

Anche il bilancio comunale, però, ha dovuto fare i conti con i tagli. «La somma disponibile per il 2023 è di soli 9 mila euro da suddividere fra le associazioni che presenteranno domanda», precisa Contini, «per questo ho condiviso con il consigliere Simone Santabarbara e il gruppo di maggioranza, l’idea di venire incontro alle difficoltà dei comitati, inserendo all’interno della programmazione dell’estate quartuccese un evento che coincidesse con ogni festa tradizionale e che potesse svolgersi nei luoghi che caratterizzano quella ricorrenza. I costi saranno a carico dell’amministrazione e non incideranno sul contributo che verrà loro dato tramite il bando».

«Ciò che è balzato agli occhi è che i rimborsi ricevuti sulla base delle spese effettivamente sostenute non sono arrivati neanche a duemila euro per ogni associazione richiedente», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini, «questo ci ha fatto riflettere sulle difficoltà che stanno attraversando i comitati nell’organizzare i festeggiamenti civili, in quanto le risorse economiche diventano in alcuni casi veramente minime».

Tempi duri per i comitati che organizzano le feste tradizionali in città. Il Comune ha infatti stanziato appena 9mila euro per finanziare le iniziative civili da tenersi a Quartucciu entro il 31 dicembre. Cioè la metà delle spese sostenute. Una situazione di difficoltà davanti alla quale l’amministrazione ha deciso di pagare a proprie spese uno spettacolo in concomitanza con i vari festeggiamenti.

Pochi soldi

Feste salve

Una scelta che permette dunque a tutti i comitati di pianificare i festeggiamenti e ai cittadini di non perdere quelle tradizioni che con il passare degli anni rischiano di scomparire. Nel 2022 sono stati stanziati 10mila euro, ma solo tre comitati hanno fatto domanda per ottenere i contributi: San Pietro, Madonna della Difesa e Sant’Isidoro. Non lo storico comitato che si occupa dei festeggiamenti di San Giorgio.

«Abbiamo incontrato i direttivi dei quattro comitati delle feste tradizionali che hanno confermato la forte difficoltà nell’organizzare i festeggiamenti civili e hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta», conclude l’assessora. «Il comitato di san Giorgio aveva già deciso di non occuparsi anche quest’anno dei festeggiamenti civili, ma abbiamo comunque proposto loro di pianificare insieme una serata musicale».

