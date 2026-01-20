VaiOnline
Masullas.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Feste, sagre e passeggiate: la Giunta vara il calendario 

Nel corso dell'ultima riunione, la Giunta comunale di Masullas ha approvato il programma degli eventi e delle manifestazioni culturali e ricreative per il 2026 e gli indirizzi per la concessione dei contributi ordinari per le diverse attività e iniziative.

«Le associazioni sono il cuore pulsante di Masullas – commenta il sindaco, Ennio Vacca - Sono presidio sociale, culturale e identitario e svolgono un lavoro straordinario spesso in silenzio e con risorse limitate. Quest’anno abbiamo scelto di riconoscere concretamente il loro impegno». Nell’arco dei 12 mesi, la Giunta ha pianificato, al momento, la programmazione di eventi che vanno dal Carnevale masullese a quelli di Natale, passando per la sagre de su Caboniscu, del Melograno e del Maiale arrosto, la passeggiata ecologica, “Sapori autentici del Monte Arci”, “Masullasestate”, la festa patronale “Sa Gloriosa” e quella di Santa Lucia. La Giunta ha stabilito che saranno finanziati (41.200 euro).

«Abbiamo incrementato le risorse destinate alle associazioni di quasi 10mila euro rispetto agli anni precedenti – conclude Vacca - È una scelta politica precisa che nasce dalla convinzione che senza partecipazione, senza comunità attiva, non esiste sviluppo. In un tempo in cui molti tagliano, noi investiamo: nelle persone, nel volontariato, nella cultura e nel senso di appartenenza».

