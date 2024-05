Feste, sagre e musica durante tutta l’estate 

Sagre, feste, musica dal vivo, ma anche rappresentazioni teatrali e giochi per bambini. Sono i principali contenuti del calendario degli eventi estivi 2024, messo a punto dall'amministrazione comunale di Musei con la collaborazione di varie associazioni del paese, che si terranno nel largo Matteotti, nei pressi del parco Etfas.

Si parte il 22 giugno con i giochi a squadre per bambini e genitori. Si prosegue il giorno successivo con la rappresentazione teatrale “È Torrau Liccu” della compagnia teatrale Brullas e Beridadis. Per il 27 giugno music festival con la partecipazione di Alessio Contu a cura dell'associazione Paralax. Il 28 la sagra della pecora a cura della Pro Loco. A luglio, il 19, la Rete Donne ripropone "Sonus & Saboris", mentre il 26 è in programma lo spettacolo di Beppe Braida. Il giorno dopo festival musicale anni '90, mentre il 28 l’associazione mucicale Abacada propone “Dress Black Live”. Dal 31 al 2 agosto sono invece in programma i festaggiamenti in onore di Sant'Ignazio di Loyola, patrono del paese. Il 4 agosto è in calendario un saggio della scuola di danza del maestro Marco Ortu. Si chiude con la Sagra della pasta il 24 agosto. (p. cab.)

