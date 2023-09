Feste religiose, via libera ai contributi 

Via libera ai contributi destinati alle parrocchie cittadine per l’organizzazione delle feste patronali. Dai festeggiamenti del comitato stabile per San Giovanni Evangelista, a Pitz’e Serra, a quelli della parrocchia Sacro Cuore - che incassa la fetta più importante del finanziamento, pari a poco più di 7 mila euro in totale. Sono comprese anche le risorse a favore dell’associazione culturale per i festeggiamenti di San Giovanni Battista e quelle dedicate al comitato di Sant’Antonio Abate. Feste che - sottolineano dall’esecutivo comunale nella delibera di indirizzo per spartire i contributi - «rappresentano un importante momento di aggregazione sociale e religiosa per le comunità delle rispettive parrocchie e, oltre ad essere un’occasione per accrescere l’offerta turistica della città, hanno l’obiettivo di tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari religiose consolidate negli anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA