Feste religiose in diverse parrocchie 

Settimana di feste e celebrazioni religiose. Si comincia con San Giovanni Evangelista nel quartiere di Pitz’e Serra, dove da domani e fino a venerdì alle 19 ci sarà il triduo in preparazione alla festa.

Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato alle 18 con la messa celebrata dal parroco della basilica di Sant’Elena, monsignor Alfredo Fadda, animata dal coro parrocchiale diretto da Vittorio Montis. Subito dopo, la processione con le associazioni e dei comitati religiosi delle parrocchie cittadine. Il corteo percorrerà le vie Pitz’e Serra, Malta, Sant’Antonio, Finlandia, Grecia, Svezia, Lussemburgo, Sant’Antonio, Inghilterra, Romania e Spagna per poi fare ritorno in parrocchia per la benedizione solenne con l’icona di San Giovanni Evangelista.

La festa, che è organizzata dal comitato stabile per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Evangelista, proseguirà domenica. Alle 8 la prima messa, alle 9,30 la seconda concelebrata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi e animata dal coro parrocchiale. Messa anche in serata alle 19. Lunedì 13 poi la messa in suffragio dei soci e parrocchiani defunti.

Sabato anche i festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi. Alle 11 ci sarà la messa nella chiesa di Sant’Agata in piazza Azuni mentre giovedì 16 in basilica la messa sarà in onore dei soci defunti del Comitato.

