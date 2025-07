Feste patronali senza traccas con i buoi 

Feste patronali senza le tradizionali traccas a causa della dermatite bovina. È la novità che accomuna i vari centri del Sulcis che, già dal prossimo weekend, festeggeranno il proprio patrono e altre ricorrenze paesane.

Le regole

Tutti dovranno seguire, infatti, le disposizioni dell’assessorato regionale a Igiene e Sanità che, a causa dell’imperversare della dermatite bovina, impongono di evitare la “movimentazione” dei buoi. L’area soggetta a restrizione comprende una zona di protezione e una di sorveglianza, che prima coinvolgeva determinati territori, ma dal 4 luglio è stata estesa in tutto il territorio regionale.

I primi centri costretti a modificare il programma saranno Perdaxius e Sant’Antioco . Nel weekend verrà, infatti, celebrata la festa dei santi patroni di Perdaxius, San Giacomo e Sant'Anna, con le processioni che attraversano il paese e che hanno sempre previsto il carro a buoi. «Sicuramente le novità creano molto dispiacere, – dice il sindaco Gianluigi Loru - soprattutto per la popolazione che era abituata a vedere i simulacri dei Santi in processione portati dalle traccas. Quasi certamente saranno trasportati su un trattore». Stesso problema a Sant’Antioco per la sagra del Patrono (del paese e della Sardegna) che comincia il primo agosto, ma il sindaco Ignazio Locci è possibilista: «Stiamo cercando di capire se la modifica apportata all'ordinanza regionale nei giorni scorsi lascia qualche spiraglio. – dice – Nel caso ci organizzeremo per rispettare ogni prescrizione.

Nozze e sagre

Niente traccas anche il prossimo 3 agosto, in occasione della celebrazione del rito del Matrimonio Mauritano a Santadi , dove la presenza dei carri a buoi tra le vie del paese è sempre stata uno dei momenti più suggestivi. Lo conferma Paolo Atzeni presidente della Pro Loco di Santadi: «Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche al programma e abbiamo cercato di renderlo comunque gradevole». Il sindaco di Santadi Massimo Impera aggiunge che «non è la prima volta che il rito si svolge senza le traccas poiché in origine “sa coia maurreddina” si svolgeva attraversando il paese a piedi, fino all'arrivo in piazza dove si celebrava il rito». Se non ci saranno novità, le nuove disposizioni toccheranno anche Narcao dove il sindaco Antonello Cani conferma che «per la festa di San Nicola da Bari, in programma a metà mese, ci si dovrà impegnare a trovare una soluzione alternativa, che potrà essere un trattore». Idem a Piscinas per la Madonna della Neve: «Ci siamo attivati – dice il sindaco Mariano Cogotti – per cercare un trattorino che sostituisca la tracca, sperando che l'emergenza duri poco». Infine, a Villaperuccio , il sindaco Marcellino Piras conferma che «per la processione della Madonna del Rosario a fine agosto stiamo valutando con la Pro Loco, una soluzione alternativa alla tracca».

Grande la preoccupazione tra i proprietari dei buoi che vengono impiegati nelle processioni, come Ilario Secci di Narcao: «Fa male dover rinunciare alle processioni. Inoltre non sopporterei l'idea che si possano abbattere capi sani, soprattutto per chi ha tanti capi e vive di quello: i miei li ho per pura passione e ci tengo tantissimo al loro benessere».

