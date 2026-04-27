Feste patronali, 30mila euro alla Pro Loco  

La programmazione estiva è ancora in via di definizione, ma su un punto il Comune si muove con decisione: le risorse per le feste e le iniziative tradizionali ci sono già. Con una delibera approvata dalla Giunta su proposta del sindaco, Massimiliano Sanna, l’Amministrazione conferma la collaborazione con la Pro Loco e stanzia 30mila euro per sostenere il calendario 2026 di manifestazioni culturali e patronali.

Il documento punta su co-programmazione e co-progettazione con l’associazione, individuata come partner operativo per l’organizzazione degli eventi, grazie all’esperienza maturata negli anni. L’obiettivo è valorizzare le ricorrenze religiose e civili, considerate patrimonio identitario e leva per la promozione del territorio. Oltre al contributo economico, il Comune garantisce una serie di agevolazioni: concessione gratuita di spazi pubblici, utilizzo del logo istituzionale, esenzione dai canoni e disponibilità di strutture come palco, sedie e transenne. L’organizzazione tecnico-logistica sarà interamente in capo alla Pro Loco, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza. È prevista anche un’anticipazione del 50% delle somme stanziate, mentre la gestione operativa del budget sarà affidata agli uffici comunali in base agli obiettivi strategici. ( m. g. )

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